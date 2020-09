L'ESPERTO

PADOVA «La mole di lavoro è aumentata ma se era l'unico modo per tornare a scuola, va benissimo. Non vedo l'ora di tornare in classe con i miei scriccioli».

Walter Polato insegna storia, italiano e tecnologia in una seconda elementare di 21 alunni alla Santa Maria Pilastro di Este, un istituto comprensivo che conta 14 plessi. E si è offerto volontario per coprire il ruolo di referente Covid nel suo plesso.

Perché questa decisione?

«Era l'unico modo per tornare a scuola e non ci ho pensato due volte. La didattica a distanza è servita durante il lockdown ma non si poteva ripartire con quella. Come si fa a insegnare a leggere e scrivere tramite un computer?».

È stata una scelta volontaria?

«Sì. Al primo collegio docenti la preside ci ha detto che serviva un referente Covid per ogni plesso. Il giorno successivo, in riunione con gli insegnanti del mio plesso ne abbiamo parlato e ho detto subito che potevo farlo io senza problemi».

Cosa deve fare un referente Covid nel concreto?

«Se un bambino ha la febbre o sintomi sospetti gli insegnanti mi chiameranno e porterò il piccolo in un'aula, detta aula Covid, dove resterà in isolamento. Ovviamente sotto osservazione da parte mia o di un collaboratore scolastico. Poi chiamerò i genitori e chiederò di venirlo a prendere».

E poi chi avvisa l'Ulss?

«I genitori parleranno con il pediatra che valuterà se far fare il tampone e poi informerà il Dipartimento di prevenzione».

Dovrà controllare anche gli insegnanti?

«Certo, se un collega avrà febbre o sintomi sarà mandato a casa e invitato a contattare il medico. In questo caso si dovrà avvertire il dirigente che contatterà l'Ulss. Ma c'è anche un altro compito».

Quale?

«Il referente Covid deve controllare tutti i registri delle classi e verificare se ci siano tante assenze in un unico gruppo. In quel caso può voler dire che c'è un problema e bisogna indagare».

È davvero una grande mole di lavoro in più.

«Sì, ma se questo vuol dire tornare in classe ben venga. Ci sono anche compiti aggiuntivi per tutti gli insegnanti».

Per esempio?

«Ogni classe avrà un registro cartaceo delle presenze esterne, cioè quelle persone come altri insegnanti o esperti che non fanno parte di quel nucleo, così da poter tracciare tutti i contatti in caso di contagio. Può essere l'esperto che viene a fare una lezione o anche la dirigente che si reca in un plesso diverso da quello dove si trova il suo ufficio per parlare con un insegnante».

Un bell'impegno.

«Sì, anche se il lavoro più importante lo ha fatto, e farà, il responsabile di sicurezza. Quella figura che con il preside andava a misurare tra i banchi e che ha dovuto fare delle scelte importanti. L'abbiamo sempre avuto ma prima si occupava di ringhiere traballanti o un cancello che non si apriva».

Deve fare un corso per ricoprire il ruolo di referente Covid?

«Sì, un corso di nove ore con un test finale, preparato dall'Istituto nazionale di sanità».

Cosa vi viene spiegato?

«Innanzitutto ci viene spiegato bene cos'è il coronavirus e come riconoscerlo, poi c'è tutta una parte informativa su cosa fare, quali sono le procedure».

È contento di rivedere i suoi alunni?

«Assolutamente sì, non vedo l'ora. Mi sono mancati i miei 21 scriccioli. Mi dispiacerà non poterli abbracciare o consolare se si fanno male o stanno poco bene però saremo di nuovo in classe e questa è la cosa importante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

