LA STORIA

PADOVA Voleva tornare nella sua Padova dopo sei anni da medico volontario nelle favelas del Brasile per aiutare i colleghi nell'emergenza Coronavirus. José Konishi De Toffoli, ginecologo italobrasiliano laureato al Bo, professore associato della clinica ginecologica, è però bloccato all'interno della nave Costa Favolosa al porto di Lisbona, dove è risultato positivo un passeggero. Un limbo da cui il dottore, confinato lì con altri 30 italiani, non sa quando uscirà. Ma la sua situazione è ancor più paradossale. De Toffoli, 68 anni, avendo doppia cittadinanza, ma ultima residenza in Brasile, rischia di essere rimpatriato, non a Padova, ma in terra carioca.

LA DOPPIA NAZIONALITÁ

«Sono un medico italiano con doppia nazionalità - inizia a raccontare - Ho lavorato per il Governo Brasiliano per 6 anni e mi sono regolarmente iscritto all'Aire, consolato di San Paolo. Ho deciso di rientrare definitivamente in Italia, da cui ricevo una pensione tassata alla fonte, e per il notevole numero di bagagli ho deciso di viaggiare per nave con destinazione Genova. Così mi sono imbarcato sulla Costa Favolosa, partita da rio de Janeiro il 9 marzo, che doveva arrivare a Genova il 28. Invece siamo arrivati a Lisbona il 22 e più ripartiti proprio a causa dell'emergenza Covid-19. Qui siamo in 31, più la maggior parte dei componenti dell'equipaggio. Ieri sono sbarcati 27 portoghesi e uno di loro è risultato positivo al test». Da qui è partita l'odissea per tutti, ma specialmente per il medico italobrasiliano, docente in passato, prima di trasferirsi in Brasile, nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in quello di Ostetricia dell'Università di Padova.

LE AUTORITÁ

«Le autorità portoghesi - continua - hanno vietato l'imbarco dei restanti passeggeri sui voli regolari, liberando solo degli appositi charter. Nonostante la nazionalità italiana, a causa della pregressa residenza in Brasile, oggi hanno cercato di deportarmi nel paese di provenienza, ma mi sono rifiutato di sbarcare. Sembra abbiano difficoltà a farmi rientrare nella lista degli italiani. Ironia della sorte, proprio pochi giorni fa mi sono registrato sul sito della Protezione Civile per offrire la mia disponibilità come medico».

Le autorità portoghesi hanno avviato il processo di test e rimpatrio del coronavirus per tutti i 1.338 passeggeri a bordo della nave. All'interno ci sono persone per lo più provenienti dall'Europa e dall'Australia: rimarranno a bordo fino a quando tutti non saranno stati sottoposti a test per il virus. «Non ci dicono niente - spiega De Toffoli - del passeggero positivo l'abbiamo saputo dal telegiornale locale di mezzogiorno di ieri. Il comandante ha fatto un annuncio solo alle 21. Oggi hanno distribuito le prime mascherine e la situazione è davvero surreale. Tutto è chiuso qui dentro, compresi i ristoranti, tanto che stiamo consumando i pasti nelle nostre cabine». A lanciare l'allarme per il medico italobrasiliano è stato l'amico Daniele Mazzari: «José ha curato in brasile per sei anni 25mila donne. Voleva tornare per aiutare i colleghi medici. Spero che qualcuno si interessi a lui che è in questa situazione per spirito di solidarietà e impegno verso il prossimo».

Marina Lucchin

