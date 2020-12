LA GUARIGIONE

PADOVA Il tampone positivo, la febbre che sale, l'isolamento a casa, poi il ricovero ospedaliero, la somministrazione del plasma iperimmune, finalmente il tampone negativo. È guarito il professor Enrico Gringeri, quarantanovenne, chirurgo dell'équipe diretta da Umberto Cillo, anche lui rimasto contagiato dal Coronavirus. Ammalatisi praticamente in contemporanea, sono rientrati entrambi al lavoro nei giorni scorsi, guariti. «Quando credi di essere forte è il momento in cui sei più vulnerabile, quando abbassi la guardia diventi più attaccabile. Ho deciso di rendere pubblica la mia positività al virus perché non c'è pudore - argomenta Gringeri -, non c'è privacy ed è la migliore app di tracciabilità che io conosca. Ho usato l'ironia perché è una terapia che pochi conoscono e ancora meno utilizzano. Sono stato costretto al ricovero perché stavolta non l'ho deciso io». Gringeri è stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera universitaria, affidato praticamente alle mani dei colleghi.

«Sono stato curato e coccolato da colleghi e infermieri che ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, hanno dimostrato competenza, professionalità e umanità».

FUORI DAL TUNNEL

Uscito definitivamente dal tunnel del Coronavirus, il professore ringrazia il plasma, e chi lo ha donato, e l'ossigeno «per avermi aiutato a sconfiggere il virus. Senza di loro non ce l'avrei fatta». E, a sorpresa, Enrico Gringeri ringrazia pure il Coronavirus: «Ebbene sì, per avermi mostrato il vero valore della vita e l'affetto di tanti amici lontani e vicini che si sono rivelati una terapia infallibile». Lui fuori c'è, dopo esserci passato attraverso, e l'altra faccia del Covid rimane comunque molto buia.

«Il Coronavirus ci ha insegnato a cantare dai balconi ma ci ha proibito di trovarci per un karaoke. Ci ha insegnato a guardare le partite in tv, ma ci ha proibito di abbracciarci dopo un gol. Ci ha fatto festeggiare i compleanni per via telematica, a fare i meeting su zoom, ad usare le mascherine, ma ci ha proibito di gioire dei sorrisi più belli del mondo. Ci ha insegnato a rispettare i nostri anziani ma ci ha proibito di andarli a trovare la domenica. Ci ha insegnato a valorizzare lo straordinario operato di medici e infermieri ma ci ha proibito di risparmiargli accuse e violenze infami. Soprattutto, non gli perdoneremo mai le oltre 50.000 vittime a cui ha negato perfino il conforto e la vicinanza dei propri cari».

In linea generale la situazione è preoccupante, come attesta l'angiologo Giampietro Avruscio, presidente dell'Anpo, Associazione nazionale primari ospedalieri, in seno al polo di via Giustiniani: «Cresce il numero degli ospedalizzati e dei reparti trasformati in Covid, dei ricoverati in semi intensiva, dei ricoverati in terapia intensiva. Abbiamo un ospedale nell'ospedale, con circa 100 persone con sintomatologia severa e altri 250 con sintomi non gravi ma con indicazione al ricovero, e cresce il numero dei contagi intraospedalieri».

Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA