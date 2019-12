«Io, derubata dell'auto in strada: nessuno mi ha aiutato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AGGUATO NOVENTA Rapinata dell'auto sotto casa e rischia di essere investita dal bandito nel disperato tentativo di fermarlo. Drammatica esperienza quella vissuta da una donna di 51 anni, R.C. l'altra sera alle 18.30 in via Cappello a Noventa. Il malvivente è riuscito a portarle via la sua Toyota Rav 4 ibrida di colore grigio. «Sono rientrata a casa alle 18 - ha raccontato la vittima - qualche minuto dopo sono uscita nuovamente per andare a fare la spesa. Giunta nel piazzale del condominio, ho sentito che qualcuno ha messo in moto la mia...