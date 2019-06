Investe un'anziana e scappa: arrestato dopo un'ora

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VILLANOVAUbriaco fradicio ha investito una pensionata ed è fuggito. Rintracciato un'ora dopo è stato arrestato per omissione di soccorso. I fatti si sono consumati sabato attorno alle 19,30 in via Caltana a Villanova di Camposampiero. A quell'ora il centro del paese era molto affollato e il traffico piuttosto caotico. Nei guai è finito Stefano Basso, 59 anni residente a Santa Maria di Sala nel veneziano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza il pirata della strada stava percorrendo via Caltana al...