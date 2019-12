Insulti e minacce, tutta la maggioranza solidale con Mosco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI INTERVENTIPADOVA É decisamente bipartisan la solidarietà arrivata alla capogruppo di Cambiamo Eleonora Mosco. Nei giorni scorsi, infatti, sui social l'ex vicesindaco è stata pesantemente offesa da alcuni haters per aver criticato la scelta dell'amministrazione di aver ingaggiato il rapper Fabri Fibra per il concerto di fine anno in Prato della Valle. «Ho espresso anche personalmente la mia solidarietà a Eleonora Mosco ha spiegato il sindaco Sergio Giordani - gli odiatori che spesso in forma vigliacca e anonima l'hanno bersagliata con...