PADOVA Una corsa contro il tempo. Anzi, di più: una forsennata corsa a ostacoli. Se prima dell'inizio delle scuole mancavano in tutta la provincia di Padova 2.747 insegnanti, ora ne mancano solo 523. Le nuove nomine sono pronte ed entro la fine della settimana quasi tutte le cattedre saranno finalmente coperte, ma riuscire a trovare i docenti non è stata affatto una passeggiata. Le rinunce sono state decine e ora il provveditore Roberto Natale allarga il più possibile il raggio: per trovare i 352 maestri di sostegno mancanti le convocazioni appena fatte sono oltre 3.600, dieci volte tanto. È l'ultima chiamata: per rispondere presente i candidati avranno tempo fino alla mezzanotte di oggi.

Andiamo con ordine e facciamo un passo indietro. In tutta la provincia di Padova questa estate mancavano all'appello 2.747 insegnamenti equamente divisi tra asili, scuole elementari, medie e superiori. Sono i supplenti precari che lo Stato deve assumere in parte per sostituire i pensionamenti e in parte per far fronte all'emergenza Covid che ha imposto la creazione di un maggior numero di classi (per evitare assembramenti nelle aule). Le assunzioni fatte nell'ultimo mese sono state 2.224: oltre l'ottanta per cento dei posti è stato assegnato ma ciò significa che ci sono ancora 523 nomine da effettuare. La partita si gioca proprio in questi giorni.

Per gli asili mancano 20 maestri, di cui 12 di sostegno: le nuove posizioni saranno convocate questa settimana sulla base delle graduatorie provinciali. Per le elementari ne mancano 99, di cui 94 di sostegno: a coprire saranno direttamente le scuole con le proprie graduatorie perché quelle provinciali sono esaurite e non sono stati trovati insegnanti a sufficienza. Alle medie 214 (di cui 189 di sostegno) e alle superiori 190 (di cui 163 di sostegno): le convocazioni dell'Ufficio scolastico provinciale sono già scattate e il termine ultimo per inviare all'Ufficio scolastico provinciale le preferenze di sede sarà appunto la mezzanotte di oggi.

Il nodo sta nella difficoltà di reperire gli insegnanti, soprattutto quelli di sostegno. «Ho convocato oltre 1.800 persone per dare 186 posti di sostegno al primo grado (scuole medie, ndr) e altre 1.800 persone per 163 posti di sostegno al secondo grado (superiori, ndr). Parliamo per la maggior parte di persone non specializzate nel sostegno - spiega sempre il provveditore Roberto Natale - I candidati hanno età di ogni genere, ci sono anche studenti del terzo anno di Scienze della Formazione. In prevalenza sono veneti, ma nell'elenco troviamo persone da quasi ogni regione d'Italia. Essere convocati non significa ricevere un'offerta di lavoro, significa semplicemente essere invitati a dare la propria preferenza di sede in caso di chiamata. Ne abbiamo convocati così tanti per evitare di trovarci a convocarne cento, poi altri cento e poi ancora altri cento».

Il timore è che tanti candidati non rispondano all'appello. «Siccuramente la paura legata all'emergenza Covid incide - riflette il provveditore - Va poi detto che probabilmente al momento della formazione delle graduatorie molti si sono iscritti soltanto per essere inseriti. Poi, al momento della chiamata, hanno deciso di non lasciare l'attuale occupazione». È già successo nelle scorse settimane con le precedenti chiamate: «Ci sono state molte rinunce. Persone che non solo si erano iscritte alle graduatorie ma avevano anche inviato l'elenco delle preferenze sulle sedi. Ventotto persone hanno rinunciato alla proposta di supplenza su sostegno alla primaria. Ben 49 docenti hanno rinunciato ad una cattedra su materia disciplinare negli istituti superiori. Il problema, dunque, è serio. Faccio un ultimo esempio: per la primaria erano inizialmente disponibili circa 500 posti, tra docenze comuni e incarichi di sostegno: abbiamo chiamato tutte le 1.700 persone in graduatoria e sono comunque vacanti 122 posti». Nonostante tutti questi ostacoli, siamo in dirittura d'arrivo: «Venerdì dovremmo chiudere la partita - assicura il provveditore - Resterebbero poi da gestire solo le eventuali rinunce dell'ultimo momento».

La difficoltà di trovare personale non riguarda solo gli insegnanti ma anche bidelli e addetti di segreteria. Qui le graduatorie vengono gestite dalle scuole ed è interessante, a titolo di esempio, il post pubblicato su Facebook della professoressa Nadia Vitale, dirigente scolastica all'istituto Severi di Padova: «Collaboratori scolastici, 6 posti a 36 ore con contratto straordinario legato all'emergenza (scadenza 5 giugno, possibilità di licenziamento nel caso - improbabile - di nuovo lockdown, con riassunzione alla riapertura). Spedita proposta a 1.180 aspiranti in graduatoria, esito: 1177 rinunce, 3 irreperibili, posti assegnati zero».

Gabriele Pipia

