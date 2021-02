IL DIBATTITO

PADOVA Risparmio record, nuovi modelli di vita, difficoltà psicologiche. Gli effetti della pandemia sono sotto gli occhi di tutti e possono essere sfruttati per ricominciare. Ma come? Se ne è discusso al webinar Dopo la pandemia. Il nuovo futuro organizzato dal Bo e da Unismart, al quale hanno partecipato il rettore Rosario Rizzuto, Massimo Doris, amministratore delegato di Mediolanum, Leopoldo Destro presidente di Assindustria Venetocentro, Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana, e Alessandra Simonelli, direttrice del dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione. A moderare l'incontro è stato il giornalista Ferruccio De Bortoli. L'accento è stato posto sulla ricerca di tutto ciò che può essere considerato positivo all'interno di una tragedia mondiale come la pandemia.

«È un anno che siamo in emergenza dice Rizzuto Il nostro sistema immunitario reagisce bene allo stress rapido ma quando si cronicizza può essere pericoloso. Abbiamo visto che l'unico ancoraggio alla pandemia è la conoscenza, il metodo scientifico e questo ci fa capire l'importanza della ricerca. È una lezione che dobbiamo sempre tenere a mente». Il primo dato che emerge è quello del risparmio: nel 2020 gli italiani hanno risparmiato come non mai e questo è un effetto diretto della pandemia. «In periodi di crisi il risparmio cresce sempre ma quest'anno abbiamo registrato un record conferma Doris Non solo per la paura, classico aspetto di una crisi, ma anche perché in questo caso c'era l'effettiva impossibilità di spendere. Questo può essere positivo sul breve periodo ma non sul medio-lungo perché se non riparte l'economia anche le banche come la nostra ne risentono».

Il coronavirus ha anche costretto a cambiare il modo di lavorare, sfruttando la tecnologia. «Su 2500 dipendenti solo 120 lavorano in ufficio riferisce Doris In futuro non credo si tornerà ai modelli precedenti. Per quanto ci riguarda sfrutteremo la flessibilità che abbiamo imparato a conoscere nel 2020, magari con due giorni a casa e tre in ufficio. Questo permette di ridurre gli spazi o di ritardare l'acquisto o l'affitto di una sede più grande, denaro che può essere investito in ricerca e innovazione».

Innovazione è la parola d'ordine per le imprese del post-Covid secondo Destro che fa notare non solo la grande capacità di reazione del territorio ma anche il fatto che la base sulla quale costruire il futuro è l'infrastruttura digitale: «Senza quella non si può pensare di crescere e ricominciare sostiene Se vogliamo essere parte attiva della ricostruzione dobbiamo anche puntare sulla sostenibilità come valore aggiunto che può distinguerci nella concorrenza mondiale. Dobbiamo concentrarci sull'inclusione sociale, sui soggetti più fragili e sulle donne che tanto hanno pagato questa pandemia, ma anche sulla formazione sia scolastica sia universitaria perché ricordiamoci che saranno le generazioni future a prendere in mano le nostre imprese».

Formazione che, come fa notare Caprioglio, dovrà fornire un mix di competenze e non solo dal punto di vista tecnico. Una ricaduta sull'economia ce l'ha anche la nostra mente, talmente provata da un anno di emergenza che «ha perso l'entusiasmo per molti sul posto di lavoro, non solo nella vita privata spiega Simonelli Lo stress psicologico è molto forte e si è cronicizzato. La mente non ha gli stessi tempi dell'economia o della sanità e quando saremo usciti da tutto questo dobbiamo aspettarci un ritorno di sofferenza psicologica, soprattutto da chi ha retto meglio. Ora più che mai c'è bisogno di messaggi coerenti che diano in qualche modo l'idea che un futuro esiste, si può programmare e progettare».

