PADOVA Avvocati, mondo accademico, stakeholder e imprese si mettono a confronto in occasione degli Innovation Talks, domani dalle 9.30 in sala delle Colonne a Palazzo del Bo, dalle 15.30 in aula magna. Al centro della discussione anche nuovi trend come l'intelligenza artificiale e la manifattura additiva. L'obiettivo dell'iniziativa è approfondire il rapporto tra la gestione della proprietà intellettuale ed i processi di innovazione industriale.

Il seminario internazionale è organizzato dall'università di Padova in collaborazione con Unismart, fondazione dell'università per il trasferimento tecnologico, e Les International (Lesi), associazione internazionale senza fini di lucro che opera nel campo del diritto d'impresa, della proprietà industriale e del licensing delle tecnologie, dei marchi e delle opere dell'ingegno.

«Per continuare a tenere insieme ricerca e produzione sono preziose le giornate di approfondimento, fra testimonianze e idee, come sono quelle degli Innovation Talks - afferma il magnifico rettore Rosario Rizzuto - Ricercatori e imprenditori, accademici e professionisti a confronto, per raccontare le soluzioni trovate finora e, magari, pensarne altre per il futuro. Proprietà intellettuale come strumento fondamentale per far crescere l'innovazione, intelligenza artificiale e manifattura additiva».

L'evento è parte integrante del Lesi Winter Planning Meeting (che è programmato per sabato), incontro annuale di programmazione delle attività riservato a presidenti, delegati internazionali, chair dei comitati provenienti dai diversi chapter dell'associazione presenti a livello mondiale, nonché a rappresentanti dell'Ufficio mondiale della Proprietà Intellettuale.

«Siamo molto lieti di ospitare per la prima volta in Italia il Les Winter Planning Meeting - afferma l'avvocato Mattia Dalla Costa, dello Studio Legale Cba e presidente di Les Italia - un importante evento di pianificazione e gestione di Les worldwide che negli anni passati ha condotto alla sottoscrizione di accordi strategici tra cui, lo scorso anno a Miami, la pluriennale collaborazione in materia di proprietà industriale tra l'Ufficio Europeo dei Brevetti e la Lesi».

