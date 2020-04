L'INIZIATIVA

PADOVA Le note dell'Inno di Mameli hanno accompagnato l'instancabile lavoro dei sanitari dell'ospedale di Padova. Questo l'omaggio da parte di tutte le forze dell'ordine, ieri mattina, all'ingresso del Pronto soccorso. L'evento a sostegno del personale impegnato nell'emergenza Coronavirus ha visto la partecipazione del prefetto Renato Franceschelli, del questore Isabella Fusiello, del sindaco Sergio Giordani e del direttore generale Luciano Flor. Carabinieri, polizia, guardia di finanza, pompieri e polizia locale hanno schierato due mezzi ciascuno con i relativi equipaggi, davanti le rampe di accesso del Policlinico.

COMMOZIONE

«Un gesto che esprime vicinanza, solidarietà e integrazione tra territorio, sanità e istituzioni dichiara il direttore del Pronto Soccorso, Vito Cianci -. Ci abbracciamo idealmente attorno ad un progetto che ci vede orientati a fare del bene per la nostra cittadinanza. Medici, infermieri, operatori e amministrativi si sentono sostenuti e questo induce a proseguire con rinnovata fiducia e entusiasmo. Dobbiamo cercare tutti i giorni di dare il massimo, né più né meno di quello che è il nostro dovere».

A margine dell'evento il sindaco Giordani e il direttore Flor hanno ricordato il prossimo importante appuntamento per la città: la firma dell'accordo di programma per il nuovo policlinico prevista il 22 aprile. «Non vedo l'ora», ha ammesso entusiasta il primo cittadino.

All'evento si sono uniti alcuni pazienti incuriositi dalla presenza delle autorità all'interno del perimetro della cittadella sanitaria.

LE TESTIMONIANZE

Le testimonianze dal mondo della sanità sono tante. Ieri mattina, a pochi metri di distanza dall'evento, nel reparto di Fisiopatologia respiratoria era di turno la dottoressa Luciana Paladini, 40 anni. L'unità operativa rappresenta un ponte tra terapia intensiva e reparto. «Negli ultimi giorni stiamo assistendo ad un calo di ricoveri spiega la dottoressa Paladini -, questo ci sta tirando su il morale. Abbiamo in gestione 18 letti di terapia sub-intensiva per pazienti Coronavirus. Lo stress si fa sentire con i pazienti giovani in gravi condizioni. Dopo sei ore con tuta, visiera, mascherina e guanti è pesante: abbiamo piaghe e ferite sul viso a fine giornata. Quando torno a casa ho paura per mio marito e mio figlio di due anni e mezzo, per questo indosso sempre la mascherina. Il bambino è stranito, ma gli abbiamo raccontato che c'è un raffreddore in giro, che dobbiamo vincere il nemico e alla fine di tutto c'è in premio un gioco. La cosa che mi consola è che i bambini sono più bravi di noi, sono capaci di adattarsi. Il sorriso di mio figlio e le guarigioni dei pazienti mi danno la carica per continuare».

IN PRIMA LINEA

L'attività va vanti anche al Pronto soccorso. Come racconta la 51enne Silvia De Carlo, medico in servizio in via Giustiniani da 14 anni. «Negli ultimi 45 giorni il lavoro è cambiato e richiede un continuo adattamento ad una situazione in rapida evoluzione afferma la dottoressa De Carlo -. Tutti i miei colleghi rispondono prontamente a questa situazione con un solidarietà e coraggio che talora commuovono. Non temo il Covid, le protezioni sono adeguate. Temo di più gli effetti indiretti del virus: i pazienti ritardano l'accesso presentandosi già con sintomi gravi. La situazione sta migliorando e credo ne usciremo entro un paio di mesi. Ma cambierà completamente il nostro modo di lavorare».

In campo ci sono anche i volontari della Croce Verde, impegnati in trasporti a domicilio o nelle strutture di ricovero di pazienti positivi, ma anche in interventi di emergenza. «Faccio parte della Croce verde da circa 10 mesi sottolinea Matteo Giardini, 39 anni - e pur avendo una grande esperienza come soccorritore acquatico e maestro di salvamento della Fisa, ho dovuto imparare una montagna di compiti e mansioni prima a me in parte sconosciuti. Il compito del soccorritore Croce Verde è quello di aiutare e quindi di donare amore verso il prossimo anche nei momenti più tristi e vulnerabili della vita, ma in sicurezza e con efficacia, ed è questa la differenza tra un aiuto di ogni buon cittadino e quella di un professionista del soccorso. In questo terribile momento sto donando circa 20 ore del mio tempo a settimana di media per contribuire a risolvere questo male che ci tiene distanti. L'amore per il prossimo è più forte di questo virus».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA