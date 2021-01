L'INTERVENTO

AGNA Una sanificazione completa di entrambi i plessi scolastici del territorio comunale, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, ma anche della palestra comunale. Questo l'intervento effettuato ad Agna da una ditta professionista del settore, che ha rilasciato regolare certificazione al Comune.

L'amministrazione comunale guidata da Gianluca Piva intende così far riprendere la scuola ai ragazzi in sicurezza, rafforzando con questo intervento le quotidiane igienizzazioni eseguite dal personale scolastico seguendo i protocolli anti-covid.

«Ringrazio il vice sindaco Erika Rampazzo - afferma Piva - che ha organizzato e seguito questo intervento di sanificazione, che aiuta le famiglie a riprendere l'attività scolastica, ma anche gli insegnanti e gli operatori scolastici, tutti giustamente preoccupati». Il primo cittadino prosegue: «La situazione in paese non è affatto semplice, con un picco di 66 casi positivi ad oggi di cui alcuni ricoverati in ospedale. Ci siamo riuniti praticamente tutti i giorni con la nostra task force comunale di cui fanno parte il vice-sindaco Erika Rampazzo, l'assessore Catia Baretta e il consigliere Ilenia Gazzetta per analizzare l'andamento nel nostro Comune e per individuare eventuali correttivi. Aspettiamo ora la ripartenza delle scuole per vedere l'evolversi della situazione, non nascondo una certa preoccupazione».

Il Comune di Agna è stato il primo a nominare l'assessore alla gestione dell'emergenza Covid, individuato dal sindaco Piva nella figura della vice sindaco Katia Rampazzo che appunto ha gestito anche la sanificazione degli istituti scolastici e della palestra comunale nei giorni scorsi.

