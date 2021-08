Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTA/2PADOVA Trentaquattro anni, nominata Cavaliera della Repubblica dal presidente Mattarella per essere corsa a Vo' appena scoppiata l'emergenza, la dottoressa Mariateresa Gallea è una delle giovani mediche che hanno appena ricevuto dalla Regione l'assegnazione come titolari di un ambulatorio.Dottoressa, le è appena conferito un posto all'Arcella, ma intanto in provincia c'è carenza di suoi colleghi. Perché?«Il grande numero...