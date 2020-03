La città si stringe attorno ai suoi medici e ai suoi infermieri. Da questa mattina tutto il personale medico in servizio in città e provincia potrà viaggiare gratuitamente su bus e tram. «Al fine di agevolare il già difficile lavoro che in questo momento caratterizza il personale ospedaliero, Busitalia Veneto, insieme alle amministrazioni comunali e provinciali di Padova e Rovigo, ha deciso di consentire la libera circolazione gratuita a tutti gli operatori sanitari che si recano presso le strutture ospedaliere, servite dalle linee di Busitalia Veneto nell'ambito dell'intero bacino di suo interesse ha spiegato ieri l'azienda - La disposizione interessa tutte le strutture ospedaliere pubbliche, ed avrà durata fino al termine dell'emergenza. Agli operatori in transito su una delle linee interessate, basterà mostrare al controllore il proprio tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda ospedaliera». «Con questa iniziativa ha scandito il presidente di Busitalia Andrea Ragona vogliamo manifestare tutta la nostra riconoscenza nei confronti di persone che, tra mille difficoltà, stanno svolgendo un lavoro preziosissimo». «Con Busitalia Veneto abbiamo deciso di agevolare ulteriormente il lavoro di tutto il personale ospedaliero consentendo la libera circolazione sui mezzi pubblici della città ha detto, invece, il vicesindaco Arturo Lorenzoni - Di nuovo, grazie a tutte e tutti. Noi continuiamo a fare il possibile per mostrarvi vicinanza e solidarietà». Sempre Lorenzoni lunedì scorso ha firmato un'ordinanza che ha reso liberi e gratuiti a tutto il personale sanitario, medico e infermieristico, i posti di parcheggio con linea blu, con disco orario e a pagamento, per tutto il tempo dell'emergenza sanitaria. Sarà sufficiente esporre il tagliando del personale sanitario per non incorrere nelle sanzioni.

Alberto Rodighiero

