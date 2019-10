Infiltrazioni riparate dal Conservatorio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il Pollini è anche un conservatorio: edificio di proprietà del Comune, in manutenzione della Provincia, ma sotto l'ègida del Miur. In pratica orfano di tutti. Sono 900 gli studenti seguiti da 81 docenti di ruolo. Le lezioni si svolgono in ambienti precari per la statica. Più volte il direttore Armellini ha lanciato appelli alla città. Li ha raccolti il Comune che ha sottoscritto a settembre una convenzione con il Pollini in virtù della quale l'amministrazione concederà al conservatorio per 26 anni lo stabile di via Eremitani. Una...