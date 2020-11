I NUMERI

PADOVA Il coronavirus ha messo fuorigioco 310 operatori sanitari in prima linea nella battaglia alla pandemia. I medici, infermieri e operatori socio sanitari attualmente positivi al tampone sono 149 all'Ulss 6, 147 in Azienda ospedaliera e 14 all'Istituto oncologico veneto di Padova. Il rischio si nasconde anche in corsia, ma a differenza della prima ondata la rete ospedaliera oggi è più preparata sul fronte protocolli di sicurezza e uso dei dispositivi di protezione individuale. Gran parte dei contagi individuati tra il personale sanitario arriva dall'esterno. Secondo i dati forniti da Azienda Zero, finora meno del 2% degli operatori sanitari ha contratto il Sars-CoV2, ma l'allerta rimane alta nell'intera rete ospedaliera padovana. Dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 339 casi di Covid-19 in via Giustiniani, su un totale di 8mila dipendenti. Altri 428 casi sono stati isolati all'Ulss 6, su oltre 7mila lavoratori. Nelle sedi dell'Istituto oncologico veneto di Padova e Castelfranco Veneto si arriva a 54 casi di coronavirus su quasi 2mila persone tra dipendenti e ricercatori.

NELLE STRUTTURE

La situazione è più delicata nelle case di riposo, dove - in base ai dati dell'assessorato regionale al Sociale - al momento sono positivi 73 ospiti (l'1,6%) e 78 operatori sanitari (l'1,8% del totale dei dipendenti). I dati dell'assessorato al sociale della Regione Veneto prendono in considerazione 37 Rsa padovane. «Una seconda ondata di Covid-19 che seppur annunciata, sta palesando tutta la fragilità del modello delle Rsa commenta il vice presidente dell'Ordine degli infermieri di Padova, Andrea Merlo, con alle spalle una lunga esperienza dirigenziale nelle strutture per anziani e non autosufficienti - Un pericolo sottovalutato e molto spesso affrontato con mezzi inadeguati. Serviva una revisione urgente dei modelli organizzativi, un potenziamento del personale, in primis quello infermieristico, una chiara e uniforme modalità di gestione degli accessi, non solo dei familiari ma di tutto il personale. I nostri ospiti e i loro familiari stanno pagando un prezzo altissimo in termini di vite umane e di diritti violati. Uno dei diritti fondamentali del residente è il diritto di trascorrere del tempo con i visitatori di sua scelta. Questa continua limitazione dei diritti è preoccupante, anche di fronte a una pandemia globale».

TANTI LUTTI

Da febbraio la pandemia si è portata via 146 anziani all'interno delle Rsa. «Purtroppo la tregua estiva non sembra essere stata sfruttata per prepararsi e adesso ci troviamo nuovamente a rincorrere la seconda ondata pandemica continua il dottor Merlo -. Mentre a marzo in pieno lockdown e con le scuole chiuse i dipendenti trovavano nelle loro case un ambiente protetto, oggi la situazione è ben diversa, tutto il personale è esposto ad un rischio quotidiano elevato. I protocolli prevedono tamponi al personale e agli ospiti anche ogni 7 giorni, ma questo si sta dimostrando insufficiente a contenere il fenomeno». Le strutture residenziali non sono sigillate. «In una struttura media di 120 ospiti ogni giorno entrano ed escono, solamente dai reparti di degenza, circa 60 operatori diversi ai quali sommare il personale delle pulizie, il personale tecnico/manutentivo, gli amministrativi e il personale di cucina precisa l'esperto -. In queste strutture gli ospiti non soggiornano all'interno delle stanze di degenza, come in ospedale, ma frequentano tutti i locali della struttura incontrando nella giornata diverse persone. Si sarebbe potuto e dovuto intervenire a monte con più forza per potenziare il personale sanitario, in primis gli infermieri di famiglia e di comunità, per rendere ancora più capillare l'assistenza sul territorio. Nelle Rsa dotazioni infermieristiche sottodimensionate, mettono ulteriormente a rischio la sicurezza dell'assistenza ad ospiti con bisogni sanitari e assistenziali sempre più complessi». Si è passati così da luoghi di vita a luoghi di cura intensiva. «La Federazione degli Ordini infermieristici ha da tempo proposto alcune soluzioni tra le quali quelle di dare anche agli infermieri pubblici conclude Merlo - superando il vincolo di esclusività, un'intramoenia infermieristica, che gli consenta di prestare attività professionale a favore di strutture sociosanitarie. É necessario anche attivare dei percorsi di tirocinio agli studenti di infermieristica in Rsa. Il loro inserimento potrebbe essere di supporto alle problematiche degli ospiti non Covid, così i professionisti esperti che potrebbero concentrarsi sulle situazioni più critiche».

Elisa Fais

