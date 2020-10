LE REAZIONI

PADOVA «Servono urgentemente maggiori interventi per prevenire queste tragedie. Si punti di più sulla formazione continua dei lavoratori, sugli sgravi alle imprese che investono in sicurezza e sul rilancio del tavolo territoriale su salute e sicurezza. E si applichi finalmente anche il piano strategico regionale su Salute e Sicurezza istituito più di due anni fa e che sostanzialmente è rimasto lettera morta». Lo affermano i segretari di Cgil, CIsl e Uil, Aldo Marturano, Samuel Scavazzin e Riccardo Dal Lago che questa mattina incontrano i vertici di Aps e intanto hanno indetto lo stato di agitazione.

«Questa ennesima vittima su un luogo di lavoro ci dimostra che per la sicurezza dei lavoratori, nel nostro Paese, si fa ancora troppo poco e questo non è più tollerabile. Con la tragedia occorsa in via Montà abbiamo avuto l'ennesima prova che in questo Paese, e anche nella nostra provincia, si sta facendo ancora troppo poco per prevenire questo genere di incidenti. A dirlo non siamo solo noi, bensì i numeri di questa tragedia quotidiana che non accenna a diminuire - dicono - Basti solo pensare che da gennaio ad agosto di quest'anno, e quindi con un lockdown nel frattempo che ha bloccato gran parte del mondo del lavoro, nella provincia di Padova abbiamo avuto 6831 infortuni e 6 morti. L'anno scorso, per lo stesso periodo, erano stati 9160 infortuni e 10 morti. Insomma, considerando le peculiarità di quest'anno dovute all'epidemia, vediamo che il trend degli infortuni e delle vittime non accenna a diminuire. Nessuno ha la soluzione in tasca ma quel che non è più accettabile è trovarsi ancora di fronte a sciagure del genere e cavarsela con un'alzata di spalle perché questo è il modo più sicuro per il loro ripetersi - chiudono - sono troppe le vedove e gli orfani, dovuti a queste tragedie, che ogni giorno ci ricordano che non è più accettabile che qualsiasi lavoratore di un Paese civile vada al mattino al lavoro e non faccia più ritorno a casa».

Vicinanza alla famiglia del lavoratore che ha perso la vita viene espressa a nome di tutta la Giunta dal sindaco Sergio Giordani che auspica un miglioramento delle condizioni dell'altro lavoratore rimasto ferito. «Al di là delle cause che hanno provocato la sciagura, c'è prima di tutto il dolore per questa drammatica morte, una tragedia che non dovrebbe mai accadere in un luogo di lavoro - afferma Giordani - purtroppo, nonostante l'attenzione cresciuta in questi ultimi anni per la sicurezza gli incidenti non sono ancora relegati a episodi occasionali. In questo caso il nostro dolore è reso ancora più amaro dal fatto che questi uomini lavoravano a una condotta idrica, erano quindi impegnati per fornire un migliore servizio a tutta la nostra comunità».

«Domenica abbiamo ricordato le vittime sul lavoro, paradossalmente in grande aumento in questo 2020 in cui il lavoro è tanto in difficoltà - aggiunge l'assessore Chiara Gallani - questa volta un uomo di 47 anni non tornerà a casa. Non possiamo che mandare il pensiero alla sua famiglia e alla sua vita spezzata, e al collega ora in ospedale. Prevenzione, educazione, cultura del lavoro e controlli: intervenire prima che la tragedia succeda, sono le uniche armi a disposizione».

Massima solidarietà e vicinanza alle famiglie dei due lavoratori anche dal consigliere di opposizione Alain Luciani: «La sicurezza sul lavoro è e deve essere una priorità assoluta. Come vicepresidente della Commissione Consiliare Lavori Pubblici, chiedo al presidente Antonio Foresta una convocazione urgente sul tragico incidente sul lavoro avvenuto nel cantiere di un'opera pubblica come sono i lavori di efficientamento della rete idrica dove erano impegnati i due lavoratori».

Luisa Morbiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA