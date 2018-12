Incrementi più pesanti per le attività produttive

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RINCAROPADOVA Il rincaro della tassa sui rifiuti ratificato ieri dal Consiglio comunale avrà ripercussioni molto diverse sulle bollette dei padovani. Un rincaro che, mediamente, si aggira attorno al 5.7% e che andrà a colpire in modo particolare le attività produttive. Aumenti decisamente più contenuti sono previsti, invece, per le famiglie. Il parlamentino di palazzo Moroni ieri ha così dato il via libera al Piano economico e finanziario della gestione rifiuti urbani 2019. Il Pef 2019 prevede un costo complessivo del servizio di 45,5...