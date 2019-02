CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Incidente stradale l'altra sera alle 22,30 in via San Pio X a Piove di Sacco. Per cause ora al vaglio dei carabinieri della Radiomobile si sono scontrate una Volkswagen Polo condotta da R.B. albanese di 20 anni e una Fiat Punto con al volante V.R. di 63 anni di Pontelongo. Nell'impatto i due mezzi sono andati distrutti mentre i conducenti sono rimasti lievemente feriti. Nessun altro veicolo in transito è rimasto coinvolto nella carambola. Alcuni testimoni hanno subito richiesto l'intervento dei soccorritori. Pare che all'origine dello...