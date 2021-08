Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

È salito di altre 65 unità il numero dei nuovi positivi al Covid in provincia di Padova. Il numero è stato rilevato nelle 24 ore tra lunedì mattina e ieri mattina, rispetto alla giornata precedente.Ad oggi quindi in territorio euganeo risultano infettate 2.040 persone, per un totale di 85.529 casi riscontrati dall'inizio della pandemia. Resta invece invariato il numero dei decessi totali, 1.797.Anche la pressione sugli ospedali del...