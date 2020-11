IL BILANCIO

PADOVA Si alza ancora la curva epidemica in provincia di Padova, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 642 nuovi casi di coronavirus. Tre le vittime tra martedì e mercoledì, che portano la triste conta delle morti a 383. Tra loro una donna di 80 anni. Un'altra vittima padovana del Coronavirus si registra in Piemonte, dove lunedì è deceduto Bruno Cleto Tamai, 82 anni, una vita trascorsa nella Libreria San Paolo di via Barbarigo. Da registrare le condizioni critiche di un bambino di appena due anni positivo al Covid-19, ricoverato nel reparto di terapia intensiva della Pediatria di Padova.

LE CONDIZIONI

Le condizioni cliniche del bimbo, affetto da patologie pregresse, risultavano già compromesse da problemi metabolici e cardiologici. La positività al coronavirus ora rischia di peggiorare ulteriormente il delicato quadro del piccolo paziente, ma il personale medico e sanitario del reparto è impegnato 24 ore su 24 per fornire tutta l'assistenza necessaria alla ripresa del bambino. Attualmente è ricoverato in uno dei due posti letto di rianimazione previsti all'interno dell'area Covid in Pediatria. Il piccolo paziente è quindi isolato, in modo da garantire la massima sicurezza agli altri ricoverati.

«In questo momento nel reparto di Pediatria d'urgenza, che è stato trasformato in area Covid spiega il direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Luciano Flor abbiamo 14 ricoveri. Quattro di questi sono bimbi molti piccoli, neonati positivi al Covid, tenuti sotto osservazione più che altro in via precauzionale. Gli altri hanno dai 6 ai 14 anni, la maggior parte di loro soffre di malattie croniche preesistenti. C'è chi ha insufficienza renale, chi è trapiantato e così via». L'area Covid, collocata all'interno di Pediatria d'urgenza, riceve piccoli pazienti trasferiti anche da altri ospedali della provincia e della Regione. Ancora una volta il Dipartimento di salute della donna e del bambino, diretto dalla professoressa Liviana Da Dalt, si conferma come hub di riferimento nel campo della pediatria.

Negli ospedali della provincia oggi sono ricoverati 370 pazienti Covid. Gli ultimi dati aggiornati dicono che i positivi hanno raggiunto quota 10.222. Sono in isolamento domiciliare 1.550 persone, 316 in più rispetto la scorsa rilevazione. In Azienda ospedaliera sale a 141 il numero di pazienti a Malattie infettive (+17) e scende a 15 quello dei pazienti in terapia intensiva (-4). A Schiavonia ci sono 105 persone in area non critica (+12) e 18 in area critica. A Piove di Sacco si trovano 25 degenti in reparto (+3) e 4 in rianimazione. A Cittadella si contano altre 53 persone in reparto e 7 in terapia intensiva. A Camposampiero c'è un paziente in area non critica e uno in critica. Salgono a undici (+1) i posti letto d'ospedale di comunità occupati nel camposampierese.

IL RELIGIOSO

È stata fatale una crisi respiratoria per il religioso paolino fratel Bruno Cleto Tamai, deceduto lunedì all'ospedale di Verduno, in Piemonte, dove era stato ricoverato per Covid. Era volto molto noto a Padova perchè aveva prestato servizio nella Libreria San Paolo di via Barbarigo, poi Gregoriana/San Paolo di via Vandelli. Nei suoi lunghissimi anni trascorsi tra le librerie paoline di Vicenza e Padova (ininterrottamente dal 1982 al 2017), da appassionato libraio fratel Bruno ha saputo costruire innumerevoli relazioni, dal più semplice dei fedeli fino al vescovo: tutti si rivolgevano a lui perché sapevano di poter avere sempre la risposta giusta alle loro necessità. Ha curato in modo particolare i rapporti con i vescovi del Triveneto, con i quali spesso condivideva i suoi personali esercizi spirituali regalando a ciascuno un libro pensato per l'occasione specifica. Nel 1995 era stato insignito del titolo di Cavaliere del lavoro della Repubblica italiana.

E.Fa.

(Ha collaborato Nicola Benvenuti)

© RIPRODUZIONE RISERVATA