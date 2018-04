In tutta la provincia sessantamila automobili private fuori regola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IRREGOLARITÀPADOVA Sono quasi 60mila le auto private che, a Padova, non sono in regola con la revisione. Un problema non di poco conto, visto che se coinvolte in un incidente stradale, queste autovetture possono creare non pochi problemi amministrativi, soprattutto alle assicurazioni. I numeri arrivano da un'indagine compiuta da Facile.it, portale internet specializzato nel confrontare polizze assicurative automobilistiche, su dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aggiornati al 31 ottobre 2017. Secondo la rilevazione, la...