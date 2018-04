In tre quattordici anni di carcere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(m.a.) A febbraio dell'anno scorso, la polizia ha sgominato una banda di trafficanti di eroina. Gli agenti a due kosovari e a due albanesi ha sequestrato cinque chili di droga per un totale di 150 mila euro. L'altro giorno in rito abbreviato, davanti al Gup Domenica Gambardella, i kosovari Ramiz Raci, 36enne abitante in città, e il 26enne Burim Qeriqi sono stati condannati a quattro anni e sei mesi di reclusione, più 16 mila euro di multa. L'albanese di 30 anni Erald Haxhiaj è invece stato condannato a sei anni e quattro e mesi di carcere,...