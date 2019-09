IN TRAPPOLA PADOVA Imprigionati dentro il loro mini appartamento invaso dal fumo.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN TRAPPOLAPADOVA Imprigionati dentro il loro mini appartamento invaso dal fumo. Il dramma si è consumato in pochi minuti al primo piano di un palazzone Ater nel popolare quartiere di Mortise. Un'anziana ha perso la vita a causa delle esalazioni mentre il figlio è stato rianimato in tempo dai sanitari del 118 dopo essere stato vittima, in preda al panico, di un arresto cardiaco. La vittima è Giuseppina Antico, 81 anni, pensionata. Il figlio Antonio Seresin, 57 anni, disabile, è stato ricoverato in ospedale in stato di choc, con leggere...