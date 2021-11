Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EPISODIOPADOVA Si sono riuniti vicino al palco, strumenti alla mano, gomito a gomito, attorniati dal pubblico. Prima l'inno di Mameli poi, sulle note del motivetto fascista All'armi, l'ormai immancabile La gente come noi non molla mai. Una parentesi musicale all'interno della manifestazione no pass di sabato al parco Europa, a cui hanno partecipato anche volti di spicco della musica padovana. Fra loro c'erano infatti anche due dipendenti di...