In tangenziale est testati i ponti, sono vietati ai carichi eccezionali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I TESTPADOVA Non solo acqua. Per la sicurezza dei trasporti ieri è stata una giornata di verifica su tutti i ponti della tangenziale est nel tratto che dall'autostrada va verso sud. Esami visivi per capire se sia possibile far passare anche i carichi eccezionali, cioè quei mezzi pesanti di massa superiore alle 44 tonnellate. Già oggi per transitare occorre avere un permesso speciale del Comune che non sempre veniva richiesto circostanza per la quale l'amministrazione si era irrigidita. Il divieto di transito in tangenziale est ai trasporti...