LA CATEGORIAPADOVA Sono già oltre 40 le adesioni alla manifestazione di domani indetta da Appe, l'associazione dei pubblici esercizi. Alle 10.30 ristoratori e baristi attraverseranno alcune delle vie più trafficate della città con pentole, piatti e oggetti da lavoro per far rumore. Rumore che vorrebbe essere un grido di disperazione perché la ripartenza di domani per molti baristi e ristoratori ha in realtà tutto un altro sapore.«È...