In settemila sui banchi tra auguri e polemiche

LA GIORNATAPADOVA Al via ieri mattina gli esami di maturità con la prova di italiano, sui banchi 6.967 studenti di 336 classi quinta superiore. Stamattina i ragazzi del Duemila si cimenteranno nella seconda prova, diversa per ciascun indirizzo, e poi si partirà subito con gli orali. A partire da quest'anno, infatti, non ci sarà più la terza prova. Secondo il direttore dell'Ufficio scolastico provinciale, Roberto Natale, «l'esame di Stato si sta svolgendo senza intoppi».«Non sono state segnalate criticità - dichiara Natale - ci sono...