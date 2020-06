IN SCENA

PADOVA «Il Teatro Stabile del Veneto è al lavoro per programmare la prossima stagione teatrale e per rendere i teatri adatti e sicuri ad accogliere di nuovo il nostro affezionato pubblico. Questi giorni di fatica e incertezza ci hanno costretti a tenere abbassati i sipari dei nostri teatri, ma è rimasto il contatto con il pubblico grazie a varie iniziative. Riapriremo lunedì in maniera diffusa e simultanea e questo vuole essere un segnale di riapertura delle città, perché senza teatro non vi è neppure una città vivibile». Le parole - molto positive - sono di Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto che comprende i teatri Verdi di Padova, Goldoni di Venezia e Mario Del Monaco di Treviso. Il 15 giugno, in contemporanea, grazie ai Comuni, il teatro sarà in piazza. In città, nel cortile di Palazzo Moroni alle 18.30, l'attore Fabio Sartor e il primo violoncello dell'Orchestra di Padova e del Veneto daranno vita a un evento di teatro e musica. Altri spettacoli a Venezia, Treviso e Verona.

«Una data simbolica per un nuovo corso del teatro fatto di rappresentazioni più semplici, diffuse a distanza di sicurezza ovviamente - conclude Beltotto - Il teatro è pur sempre una festa, festa di popolo che si convoca in piazza come ai tempi della commedia dell'arte, perché quello è il posto più semplice, più virale e meno infettivo». E se è vero che purtroppo i sipari sono chiusi, platee e palchetti vuoti, questi si sono riaperti in modo virtuale attraverso la rete. Un successo la rassegna poliedrica Una stagione sul sofà, con all'attivo fino ad oggi 750 mila visualizzazioni. La stagione è ovviamente chiusa e la programmazione attende le nuove disposizioni. Il Verdi e le altre sedi, hanno avuto vari sostenitori. I nomi dei benefattori saranno pubblicati in un Albo d'onore sulla pagina dedicata del sito, ed ognuno riceverà un codice sconto del 30% da usare per biglietti o abbonamenti per la prossima stagione. Una ventina i teatri padovani, una decina quelli cittadini, il cui futuro prossimo è però molto incerto considerato che la maggior parte delle strutture hanno poche centinaia di posti.

TRA LE MURA

Al Sociale di Cittadella, 201 anni di fondazione, la sovrintendente Marirosa Andretta spiega: «Ci sono 220 posti, se possiamo utilizzarne un terzo si rischia di chiudere. Le spese sono enormi. Penso sia sufficiente misurazione della temperatura, mascherina, igienizzazione e sanificazione. Le quattro date di Prosa nazionale saranno recuperate, siamo al lavoro per la nuova stagione probabilmente ridotta, il Comune e i nostri sponsor non ci hanno lasciati e questo è un importante segno di fiducia. Il teatro è cultura, storia e dà lavoro a migliaia di persone».

Il Teatro Ferrari di Camposampiero è gestito da La Piccionaia, unico Centro di Produzione Teatrale per le nuove generazioni in Veneto. Cooperativa che conta 51 persone. Il personale degli uffici e del teatro, in smart working, ha lavorato sul futuro e per riprogrammare gli appuntamenti annullati in questa stagione. «La forza de La Piccionaia dichiara il direttore generale Pierluigi Cecchin - è la sua forma cooperativa: il nostro scopo è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. In questo momento eccezionale non possiamo negare la difficoltà oggettiva in cui ci troviamo. Ma crediamo che l'arte sia uno degli strumenti principali per la lettura del presente e questo è sicuramente un momento storico in cui il lavoro artistico saprà mettere a fuoco i passaggi cruciali di questo nostro tempo.

«Il Comune ci ha chiesto di preparare una programmazione, attendiamo di verificare le precise modalità operative. Certo che con i nostri 144 posti, una forte riduzione potrebbe compromettere fortemente l'attività - spiega Stefano Baccini, direttore artistico del Teatro dei Filodrammatici e della Compagnia Teatro Veneto Città di Este - Siamo fiduciosi che la città non ci abbandoni mantenendo viva la fiamma del teatro».

M.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA