IN QUESTURAPADOVA Una seconda vita. Dopo anni trascorsi al fianco degli agenti, seguendoli in diverse operazioni, i cani poliziotto possono godersi il riposo presso famiglie che li adottano. È accaduto di recente a Lucy e Boss che ora hanno una nuova casa. Sono entrambi pastori tedeschi grigioni, razza scelta non a caso: hanno uno spiccato istinto predatorio e al gioco, caratteristiche che permettono di addestrarli per seguire i...