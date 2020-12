A nessun sindaco piace blindare la città il sabato prima di Natale ma Giordani ha fatto un conto. Se il centro storico avesse avuto la stessa concentrazione di persone dell'altro sabato, dopo 5 giorni le corsie dell'ospedale non sarebbero bastate a contenere i casi di coronavirus. Dunque ieri sui cittadini si è abbattuta la tempesta perfetta, risultato di due ordinanze, una comunale che vietava gli ingressi in centro dalle 10 e una regionale che vietava gli spostamenti fra comuni dalle 14. Più un dpcm governativo che annunciava coprifuoco totale. Tutte regole che costringevano in un certo senso a muoversi in mattinata. Anche se erano state costruite per far stare a casa.

«Complici le imminenti chiusure su base nazionale e l'ultimo sabato prima di Natale quello che temevo era una gravissima emergenza sanitaria in centro città quanto ad assembramenti, con presenze doppie rispetto al già difficilissimo scorso fine settimana - ha commentato il sindaco - Mi spiace per i disagi e per le code della mattinata ma con gli ospedali pieni, gli obitori pieni e il forno crematorio che purtroppo va a pieno regime ciò che andava difesa in questo momento era la salute della gente, solo quella».

«Le forze dell'ordine ai varchi hanno respinto solo nella mattinata migliaia di macchine che non avevano titolo per entrare in centro. Se al lavoro encomiabile degli agenti sommiamo l'effetto deterrenza ovvio che ha avuto l'ordinanza, vuol dire che oggi abbiamo bloccato almeno 50.000 macchine, che significa ben più di 100.000 persone che sarebbero arrivate serenamente nel cuore della nostra città» aggiunge. Una cifra simile era stata toccata l'altro sabato con concentrazioni di pubblico inaccettabili.

«Ognuno può capire che se ci fosse stato il liberi tutti avremmo provocato in centro storico una situazione da collasso, pericolosa e non accettabile data la gravità del contagio in essere. Di contro stimiamo invece che rispetto a sabato scorso le presenze in centro siano diminuite di almeno il 30%/40% quando potevano aumentare del doppio e sicuramente la salute di tutti ne ha giovato. Lo ripeto, spiace per chi ha patito qualche disagio nel traffico ma siamo in emergenza sanitaria e di questo io mi devo occupare, stare fermi era una scelta irresponsabile».

Mauro Giacon

