IN PROVINCIA

PADOVA Albero sradicato dal vento cade sulla provinciale e per poco non piomba su un'auto di passaggio: illeso il conducente che ha dovuto frenare all'improvviso per evitare lo schianto. È accaduto nella notte tra domenica e lunedì nel Conselvano, lungo la Provinciale 92, nel tratto compreso tra i comuni di Bagnoli e Anguillara, nel territorio di quest'ultima località.

Su tutta l'area intorno alle due del mattino si è abbattuto un violento temporale, con pioggia battente, accompagnato da tuoni, fulmini e forti colpi di vento. Una forte folata durante il fortunale ha letteralmente sradicato uno dei tanti platani che ancora costeggiano la strada provinciale, soprattutto a sud di Maserà, di preciso quello in corrispondenza del chilometro 31 + 400 nel comune di Anguillara Veneta: la pianta abbattuta ha invaso la sede stradale e per poco non ha centrato una Fiat Panda che stava transitando in quel momento: il destino ha voluto che l'autista sia riuscito a tenere la guida dell'auto, che è comunque finita addosso al guardrail, mentre i rami della pianta battevano contro la capotta.

Illeso il conducente, solo danni alla carrozzeria dell'automobile. «Aiuto, ho rischiato di essere travolto da un platano». Così l'uomo alla guida ha allertato i soccorsi e i vigili del fuoco sono accorsi sai da Piove di Sacco con l'autogru da Rovigo, dirottata ad Angullara nonostante i pompieri avessero ricevuto anche altre chiamate da altre zone della Bassa Padovana e dell'Alto Polesine.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno tagliato e rimosso il grosso albero, ripristinando la circolazione stradale. Le operazioni di soccorso delle squadre intervenute sono terminate dopo circa tre ore di intenso lavoro. Si trattava di un platano, forse già compromesso dall'età, che era stato sfrondato un paio di anni addietro, come tutti gli altri disseminati sulla strada, ma comunque di dimensioni importanti, tanto da bloccare totalmente la circolazione lungo la Conselvana, una strada piuttosto trafficata, che collega appunto Rovigo con la zona industriale del Conselvano e percorsa ogni giorno da migliaia di vetture.

Il fatto che il violento temporale all'origine della caduta del platano sia avvenuto in piena notte, ha senz'altro creato minori disagi, tuttavia i vigili del fuoco hanno faticato non poco per liberare e rendere percorribile l'arteria stradale: la Provincia provvederà quanto prima a eliminare le sezioni del platano che sono state posizionate a lato della Conselvana, senza creare nessun tipo di ostacolo alla circolazione.

NELLA BASSA

Pericolo scampato l'altra notte anche a Vescovana, dove un albero si è spezzato a causa del forte vento ed è andato a finire sul tetto di un allevamento di polli. La pianta, fortunatamente, si è soltanto appoggiata alla copertura del capannone di via Bassa in cui stavano riposando centinaia di volatili, senza provocare danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Este, che hanno rimosso l'albero spezzato e messo in sicurezza il sito. Erano le 3.30 quando i pompieri hanno raggiunto il capannone. L'intervento è durato all'incirca un'ora e mezza ed è stato l'unico legato al maltempo che durante la notte ha imperversato in provincia sotto forma di temporale. A lampi, tuoni e improvvisi scrosci di pioggia si sono accompagnate forti raffiche di vento, che avrebbero potuto provocare danni ben peggiori all'allevamento di via Bassa.

Nicola Benvenuti

Maria Elena Pattaro

