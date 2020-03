IN PROVINCIA

A Montegrotto è continuata ieri la distribuzione di mascherine, con un secondo lotto di 500 dispositivi dopo i primi 900 arrivati martedì. La protezione civile ha proseguito nella consegna casa per casa nel quartiere Caposeda. Nel comprensorio l'età media risulta infatti più elevata. Il totale previsto è di 11.500 pezzi.

A Teolo prima gli anziani. Una prima partita di mascherine è stata già distribuita. In attesa di un altro invio il sindaco ha fatto richiesta di altri 5000 pezzi. A Galzignano, accanto a quelle della Regione, sindaco e Protezione civile stanno dotando le famiglie di altri due tipi di mascherina. Il contingente di oltre mille dispositivi che hanno cominciato ad essere consegnati a domicilio, è stato cosi incrementato di altre 300 unità.

A Selvazzano imbustate 6000 mascherine in sacchetti trasparenti personalizzati con etichetta nominale e chiusura a pressione, all'interno il numero di dispositivi pari ai componenti del nucleo familiare. Partita la distribuzione alle famiglie in difficoltà, ad anziani seguiti dai servizi sociali, si passerà poi ai nuclei con almeno un over 65 e via via la consegna a tutte le altre famiglie. Al lavoro decine di volontari di Protezione civile, Croce rossa e alpini. A Rubano 4.400 mascherine imbustate in campo anche scout e amministratori, che distribuiscono casa per casa. Nei prossimi giorni, man mano che il comune le riceve dalla Regione, verrà completata la distribuzione.

A Limena confezionate finora 2500 mascherine, da ieri mattina (mercoleè iniziata la consegna parendo dalla popolazione over 65, in campo anche i volontari della della Pro loco che le portano a domicilio. A Mestrino 4000 le mascherine confenzionate, la consegna viene effettuata casa per casa, i pacchetti vengono inseriti nelle buche delle lettre con una nota informativa. In campo anche l'Associazione nazionale carabinieri, assieme all'amministrazione comunale. A Veggiano le mascherine, al momento poco più di 500, verranno distribuite da domani a domicilio dalla protezione civile. A Saccolongo la distribuzione, già iniziata, avviene a scaglioni ed è curata dalla Protezione Civile. A Cervarese la dotazione è al momento di 1.400 mascherine, consegna mediante Protezione civile. A Villafrancadisponibili al momento 3000 mascherine, vengono consegnate una per famiglia, per coprire la maggior parte del territorio.

Distribuite, porta a porta, la prima tranche delle mascherine della Regione a Vigonza. Da martedì i volontari della Protezione civile, dopo aver confezionato e imbustato in plichi da due mascherine ciascuno, hanno iniziato la consegna nelle cassette delle lettere. A Vigodarzere dalla Regione sono arrivati 3.500 dispositivi di protezione, alla quantità inviata dalla Regione, il Comune aggiungerà altre 7.000 mascherine. Per il Comune di Cadoneghe le mascherine arrivate sono 4.500 e le operazioni di confezionamento iniziano oggi, perché il municipio, era stato chiuso per la sanificazione dopo che un collaboratore del sindaco è stato contagiato dal Covid-19. Il Comune procederà all'acquisto di altre 20.000 mascherine.

Nel Cittadellese dopo le 8mila di Carmignano di Brenta, 20mila quelle reperite dal Comune di Tombolo, 9mila dalla municipalità di Piazzola sul Brenta, 3mila quelle donata dalla Pilotto Fibre a Galliera Veneta. Distribuzione in corso da martedì a Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, cominciata ieri a Campo San Martino e San Giorgio in Bosco, al via oggi a San Martino di Lupari. Nel territorio comunale di San Giorgio in Bosco quattro squadre di volontari, fra Croce Rossa e Protezione civile, stanno distribuendo porta a porta le mascherine in tessuto non tessuto leggere. «Ne abbiamo acquistate 4000 in attesa dell'arrivo di quelle della Regione - afferma il sindaco Nicola Pettenuzzo - e al massimo entro venerdì di questa settimana contiamo di recapitare tutto».

Ad Albignasego le mascherine vengono recapitate nella cassetta delle lettere delle diverse abitazioni, così come a Maserà e Due Carrare.

(Hanno collaborato Francesco Cavallaro, Michelangelo Cecchetto, Eugenio Garzotto, Lorena Levorato, Lucio Piva, Barbara Turetta)

