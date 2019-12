In provincia 97 mila stranieri residenti: primato romeno e boom di nigeriani

LO SCENARIO

PADOVA Italiani che scelgono l'estero, ma anche stranieri che arrivano a Padova per iniziare una nuova vita. Gli stranieri residenti in città superano quota 16%. A rivelarlo è il report sulle Persone residenti a Padova con cittadinanza straniera 2018 realizzato dal settore Programmazione Controllo e Statistica. Al 31 dicembre 2018, su 210.912 persone residenti totali, gli stranieri erano 34.619, ovvero il 16,41% del totale. Negli ultimi vent'anni, poi, le persone di origine straniera residenti a Padova sono più che quintuplicate: si passa, infatti, dai 6.267 del 1998 ai quasi 35.000 dell'anno scorso. La cittadinanza più numerosa si conferma quella rumena, pari al 27% dei residenti stranieri, e nel complesso il 52% dei residenti stranieri è di cittadinanza europea. Si parla di una fascia di popolazione nettamente più giovane rispetto a quella italiana (media di 34 anni), con pochissimi ultrasessantenni e con la classe di età più numerosa quella 35-39 anni, mentre per gli italiani la classe di età più frequente è 50-54 anni. Sono inoltre 5.647 le persone di origine straniera di seconda generazione nate in Italia, pari al 16% del totale. Oltre il 70% ha meno di 10 anni e solo 11 persone superano i 40 anni.

A livello provinciale, invece, gli stranieri residenti si attestano a quota 97 mila. La provincia di Padova, per presenza di immigrati residenti, si posiziona dunque al secondo posto con 97.085 presenze, preceduta da quella di Verona con 110.029 residenti. In tutto il Veneto, invece, vivono 501.085 stranieri che rappresentano il 10,2% della popolazione. Una percentuale che praticamente raddoppia nella nostra provincia dove si tocca quota 19.4%. Tra città e provincia, poi, sono presenti 67.897 soggiornanti non comunitari. Di questi il 14.7% rientra nelle categorie dei richiedenti asilo o dei titolari di permesso umanitario. Negli ultimi anni, poi, si è assistito a un vero e proprio boom di aziende i cui titolari non sono italiani. Scorrendo i dati del 2016 della Camera di commercio, si scopre, infatti, come nel 2013 le imprese operanti nel comune di Padova con titolare straniero (quindi nato all'estero) fossero 1.983. Tre anni dopo, nel 2016, sono diventate, invece, 2.549. E' poi interessante scoprire come questo boom abbia riguardato alcune nazionalità rispetto ad altre. Se nel 2013 a Padova le imprese con titolare nigeriano erano 295, nel 2016 sono diventate 615.

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA