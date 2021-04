Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN PRIMA LINEAVIGONZA Prima i tamponi, ora anche i vaccini. Sempre porta a porta. Si è messo in moto il camper dei medici della medicina integrata Vigonza Medica per somministrare il siero anti-Covid a domicilio agli ultra-ottantenni. Il centro vaccinale su ruote negli ultimi due giorni ha già raggiunto le casi di 18 cittadini, su un totale di circa 50 impossibilitati a lasciare la propria abitazione per gravi problemi di salute o di...