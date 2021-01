IN PRIMA LINEA

PADOVA Due in centro storico. E una miriade sul territorio provinciale. Cresce di giorno in giorno, infatti, il numero dei farmacisti che hanno aderito al protocollo sottoscritto in Regione il 23 dicembre per l'effettuazione dei tamponi rapidi antigenici nelle loro attività. Dopo l'esordio del dottor Maurizio Giacomazzi, che per primo era partito a Pionca di Vigonza, ora la possibilità di effettuare il test anti Covid, previa prenotazione telefonica, è estesa a tutto il territorio. La novità è costituita dal fatto che entro la settimana ci saranno i gazebo anche nel cuore della città, uno sul Listòn, davanti a Palazzo Moroni, e l'altro in via Gorizia, esattamente nel sito occupato dalle bancarelle durante il mercatino di Natale.

«Contiamo di iniziare a effettuare i tamponi entro sabato - spiega la dottoressa Francesca Dall'Acqua, della Farmacia Pianeri e Mauro di via VIII Febbraio -. Attendiamo solo la consegna del gazebo e per il resto le operazioni propedeutiche le abbiamo completate, compreso il reclutamento del personale sanitario che farà l'esame. Ovviamente servirà la prenotazione. Vorremmo dare la disponibilità per tre volte la settimana, appunto sabato, e poi martedì e giovedì, per supportare le strutture pubbliche oberate di lavoro. Credo sia doveroso da parte nostra offrire questo servizio, che, sia ben chiaro, non mettiamo a disposizione con fini di lucro, ma con senso di responsabilità». «Contiamo nel giro di un paio di giorni di partire - ha detto poi Silvia Bonazzi della Centrale di via Gorizia -. Abbiamo ricevuto tantissime richieste di informazioni e quindi abbiamo iniziato a raccogliere le prenotazioni che spalmeremo nelle due mattine la settimana che intanto abbiamo stabilito, ma siamo pronti ad aumentare la disponibilità qualora se ne presentasse la necessità»

IN PROVINCIA

«Ci siamo organizzati e siamo in grado di partire domani - ha annunciato Andrea Marchetti, titolare della farmacia situata a Villafranca, in via Roma 92 -. Oggi montiamo il gazebo e poi cominciamo. Da due settimane riceviamo chiamate da parte di persone che ci chiedono di venire a effettuare i tamponi da noi. Abbiamo raccolto una decina di prenotazioni per il giorno del debutto».

«Nella prima giornata - ha ricordato Chiara Perini, dell'omonima farmacia di Bresseo - abbiamo visto da parte degli utenti tanta scrupolosità e rispetto delle restrizioni. Non è complicato effettuarli, però è macchinoso e richiede del tempo, e quindi ci siamo limitati a due giorni la settimana. Il plauso, però, non va a noi farmacisti, bensì agli infermieri, che dopo ore e ore di lavoro impegnativo in ospedale, si mettono a disposizione per effettuare questo ulteriore servizio, sapendo che la popolazione ne ha bisogno. Sono degli eroi».

LE DISPONIBILITA'

Ecco l'elenco delle farmacie che effettuano i tamponi su prenotazione e senza impegnativa: Albignasego, Montagna, via Roma 206; Borgoricco, San Michele delle Badesse, Piazza Giovanni XXIII 11; Cadoneghe, Alla Castagnara, via Marconi 47; Campodarsego, Reschigliano, via Pontarola 68; Campo San Martino, Favarin, Piazza Marconi 23; Cittadella Al Doge, via Porta Vicentina 7; Este, Portavecchia, in Porta Vecchia 1; Fontaniva, Comunale Beato Bertrando, via Dante 72; Montegrotto, alle Terme, viale Stazione 5; Ospedaletto, Nova Via Palugana Lunga n. 2/A; Piove di Sacco, Monaco, via Roma 121; Ponte San Nicolò, La Fonte, via Primo Gasparini 41/B; Pozzonovo, Zerbinato, via Roma 5; Rubano Giglio, via Gioberti 9/A; Santa Giustina in Colle, Tombolato, Piazza dei Martiri 26; Teolo-Bresseo, Perini, via Euganea 84; Terrassa, San Tommaso, Piazza Romanio 8; San Pietro Viminario, Anziutti, Piazza Martiri della Libertà 1; Saonara, Piccinali, via Vittorio Emanuele 23; Veggiano, Lazzarin, via Pedagni 48/B; Vigonza, Giacomazzi, via Meucci 60; Villafranca, Marchetti, via Roma 92.

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA