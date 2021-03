Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NOVITÀPADOVA L'indicazione c'è, ma le modalità sono ancora da definire. Sulla svolta epocale, che avrà per protagonisti i farmacisti, coinvolti a pieno titolo nella campagna vaccinale perché a breve somministreranno le fiale anti Covid all'interno delle loro attività, per regna ancora l'incertezza, in quanto i diretti interessati attendono lumi da Federfarma per sapere a quali indicazioni si dovranno attenere per iniziare a inoculare...