PADOVA «Prima angeli ed eroi nella lotta al Covid, ora lavoratori senza contratto e senza diritti». Così si sentono i dipendenti della sanità privata che ieri mattina hanno manifestato davanti alla Prefettura per protestare contro il mancato rinnovo del Contratto che, fra città e provincia, riguarda circa 2500 lavoratori. Il presidio organizzato da Cgil, Cisl e Uil ha visto anche una delegazione consegnare al Prefetto Renato Franceschelli un documento che il rappresentante del ministero dell'Interno invierà al Governo dando la sua massima disponibilità a sostegno dei lavoratori.

«Dopo un periodo di forte stress per i dipendenti dovuto alla pandemia, nel quale venivano definiti angeli, ora non sono per nulla considerati dice Alessandra Stivali della Cgil -, i dipendenti delle strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale sono senza contratto. Una situazione che comporta anche un esodo del personale verso il settore sanitario pubblico».

Le associazioni degli imprenditori, Aris e Aiop, il 10 giugno avevano siglato un' intesa ma da allora hanno rifiutato la firma sull'accordo definitivo lamentando scarsi finanziamenti pubblici, tariffe inadeguate per le prestazioni e quindi da adeguare. Motivazioni che sono le stesse, come sottolineano i sindacalisti, di 14 anni fa quando fu rinnovato il contratto nazionale. «A parità di attività rispetto alla Sanità pubblica i lavoratori del privato percepiscono circa 170 euro in meno e anche questo crea una fuga verso il pubblico che sta potenziando gli organici per far fronte al Covid - afferma Stefano Tognazzo della Uil - Le strutture sono arrivate ad offrire incentivi per i dipendenti che rinunciavano alle ferire. La situazione è gravissima. Diverse cliniche private, ad esempio Villa Maria, sono state in appoggio durante la fase acuta del Covid accogliendo i pazienti in terapia intensiva. Alcuni lavoratori si sono anche ammalati e ora al danno si aggiunge la beffa del contratto non sottoscritto dopo che per le case di cura era stato siglato il preaccordo mentre per le RSA non è nemmeno stato avviato un tavolo di confronto».

I sindacalisti puntualizzano come sia «inaccettabile che non si trovino soluzioni per riconoscere il giusto valore ai lavoratori che, giornalmente, contribuiscono a rendere grande la sanità privata».

E' vergognoso che i datori di lavoro non sottoscrivano un contratto anche perché il 50% del costo viene erogato dalla Regione tramite l'aumento dei fondi erogati alle strutture - dichiara Alessandro Piovan di Cisl -. A fronte di questo abbiamo chiesto al Presidente Zaia di non accreditare le strutture che non siglano il nuovo contratto dei lavoratoti. Il mancato accreditamento di cliniche ed Rsa comporta l'uscita delle stesse dal Servizio Sanitario Nazionale». In tutto il Veneto la questione coinvolge circa 10 mila lavoratori e oggi i rappresentanti sindacali incontrano l'assessore regionale alla Sanità per illustrare la situazione e chiedere la sospensione immediata di tutti gli accordi contrattuali con le strutture private accreditate all'Ulss fino alla sottoscrizione del nuovo Contratto Nazionale di Lavoro.

