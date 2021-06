Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RACCONTOPADOVA Il ritorno alla normalità ha il sapore di una birra stappata in piazza dei Signori, una pizza servita in un tavolino del Ghetto e un gelato al mirtillo gustato passeggiando in via Dante. Padova, centro storico, ore 23.00. Certe scene sono state proibite per sette lunghissimi mesi e ora tornano ad accendere una città che dell'effervescenza serale ha sempre fatto un tratto distintivo. «È il mio compleanno e non c'è...