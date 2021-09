Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN PAESECASALE DI SCODOSIA A Casale di Scodosia, nel montagnanese, la maxi operazione Scatole Cinesi della Finanza atestina è stata condotta nel massimo riserbo. Nessuno in questi ultimi mesi si è accorto dei continui movimenti dentro e fuori lo stabilimento al civico 1721 di via Nuova, eppure già negli anni scorsi l'azienda aveva richiamato su di sé l'attenzione delle autorità locali.«È cominciato tutto qualche anno fa, (nel 2019,...