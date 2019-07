IN PAESE CAMPODORO Un episodio violento che ha colpito la piccola comunità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN PAESECAMPODORO Un episodio violento che ha colpito la piccola comunità di Campodoro dove più o meno tutti si conosco: la rapina messa in atto domenica sera nella casa della moglie dell'ex sindaco del paese ha scosso i residenti che ieri vivevano un senso di insicurezza. Fino ad oggi non si erano mai verificati episodi simili, e l'accaduto non lascia tranquilli i residenti. Ad essere preso di mira Erardo Garro, persona molto nota a Campodoro, un ex politico conosciuto da tutti e molto presente in paese. «L'ho chiamato subito stamattina...