PADOVA Insieme a Codogno, quello di Vo' fu identificato come uno dei primi focolai italiani dell'epidemia di Coronavirus. Era il 21 febbraio quando il laboratorio dell'ospedale di Padova individuò il primo paziente positivo del Veneto, diventato poi il primo decesso a livello nazionale. Dopo oltre due mesi di gestione dell'emergenza, arrivano i riconoscimenti per medici e sanitari impegnati in prima linea. Il presidente del Senato Elisabetta Casellati ha scelto l'Azienda ospedaliera per annunciare l'istituzione della giornata dei camici bianchi. Il disegno di legge è stato sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari, la data scelta è il 20 febbraio, il giorno in cui è stato identificato in Italia il primo caso di Covid-19.

Casellati, appena rientrata in città, ha fatto visita all'ospedale civile per rendere omaggio al personale. «Durante il lockdown a Roma vedevo la mia Padova con orgoglio ha sottolineato Casellati - perché Padova è un modello per il Veneto, l'Italia e il mondo, sia dal punto di vista dell'organizzazione che dal punto di vista della ricerca. Mi auguro che qui si scopra la terapia e anche il vaccino. Questo è il modo per riaprire tutte le attività, perché c'è un'emergenza sanitaria ma c'è anche un'emergenza economica». Presenti all'evento anche il direttore generale Luciano Flor, il direttore sanitario Daniele Donato, il rettore Rosario Rizzuto e il direttore del dipartimento di Microbiologia di Padova, Andrea Crisanti. Il saluto si è svolto nel chiostro del Giustinianeo, ad ascoltare c'era una delegazione di medici e chirurghi, oltre che qualche curioso. Durante la cerimonia si è creato un momentaneo assembramento, anche a causa dei numerosi giornalisti e operatori televisivi giunti da tutt'Italia per seguire l'evento. La situazione è stata segnalata da diversi cittadini che hanno scattato foto e condiviso critiche in chat e sul web.

«Si stupiscono tutti di quello che Padova ha dimostrato finora ha detto il sindaco Sergio Giordani, a margine della visita - Ma io non mi stupisco, perché so che Padova è una città eccezionale. Noi tutti dobbiamo ringraziare il professor Crisanti, tutto il personale sanitario e l'università: una collaborazione che ci ha permesso di fare il salto di qualità. Ora abbiamo a che fare con la fase 2, spero che il governo dia al più presto direttive chiare. Nelle scorse ore sono stato in conferenza con tutti i sindaci e abbiamo condiviso la necessità di una ripresa in sicurezza, il più presto possibile». Il primo cittadino chiede una ripartenza tagliata su misura e non generalizzata. «Penso che sia meglio partire in maniera differenziata aggiunge Giordani -. Non lo dico per fare il secessionista, ma semplicemente perché le Regioni mostrano situazioni diverse».

Il dg Flor è intervenuto rivolgendo un ringraziamento a tutti i dipendenti. «Vorrei ricordare chi in questa occasione si è prestato a fare un lavoro diverso da quello che solitamente faceva ha esordito Flor, riferendosi ai sanitari trasferiti in reparti Covid per sopperire alle esigenze di personale - e quindi ha dato un contributo personale e aggiuntivo nel rendere il nostro ospedale un luogo sicuro». Dal 21 febbraio ad oggi oltre 350 pazienti Covid sono stati ricoverati in Azienda. «Anche durante l'emergenza l'ospedale ha continuato a funzionare ha aggiunto il dg -. Non c'è mai stato un giorno in cui abbiamo avuto meno di mille pazienti non-Covid. Ci siamo posti in aiuto di Regioni vicine e lontane per pazienti critici e per i trapianti».

