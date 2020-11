I PARTECIPANTI

PADOVA Mascherina, autocertificazione alla mano e speranza negli occhi. Oltre mille candidati si sono presentati alla prima giornata del maxi concorso di Azienda Zero, in ballo ci sono 190 assunzioni immediate negli ospedali del Veneto. Il test scritto si svolge alla Kioene arena in due turni, alle 8.30 di mattina e alle 14. Il palazzetto dello sport per l'occasione è stato trasformato in un presidio anti-Covid: sono stati realizzati otto ingressi su tutti i lati dell'edificio, al fine di non creare code e assembramenti per le procedure d'identificazione. Ad ogni candidato è stata misurata la temperatura corporea ed è stata richiesta la compilazione di un certificato ad hoc per attestare lo stato di salute.

LE MODALITÁ

All'interno della struttura i partecipanti sono stati fatti sedere a distanza di sicurezza e sono stati invitati a seguire i percorsi segnalati anche per l'uscita. In totale si sono iscritti al concorso in 5.262, per evitare rischi Azienda Zero ha suddiviso i candidati in tre giornate, sulla base dell'iniziale del cognome. Gli infermieri alla ricerca di un posto nel pubblico arrivano da tutt'Italia. Stamattina alla Kioene arena sono attesi 878 candidati, nel pomeriggio altri 876. Domani si chiude con gli ultimi 1.700 partecipanti. I ragazzi e le ragazze devono svolgere una prova scritta e una pratica della durata di tre ore. Chi supererà questo esame, sarà ammesso alla successiva prova orale. Le interrogazioni inizieranno il 9 dicembre, fino alla conclusione della lista dei i candidati ammessi. Il concorso originerà poi una graduatoria valida almeno due anni. Da lì le aziende sanitarie, a seconda delle necessità e degli accordi con la Regione, potranno attingere nuove leve da impiegare nella lotta la coronavirus.

LE PREFERENZE

Degli oltre 5mila iscritti al concorso, 1.068 hanno espresso preferenza verso una delle strutture ospedaliere padovane. 648 infermieri si contendono un'assunzione immediata in Azienda ospedaliera, 282 un posto all'Ulss 6 Euganea e altri 138 sperano di ottenere i cinque contratti all'Istituto oncologico Veneto. Ma non finisce qui. Altri 212 hanno indicato come scelta l'Ulss 1 Dolomiti (10 posti a bando), in 472 hanno fatto domanda per l'Ulss 2 Marca Trevigiana (un posto), 882 per l'Ulss 3 Serenissima (60 posti), 192 per l'Ulss 4 Veneto Orientale (10 posti), 305 per l'Ulss 5 Polesana (7 posti), 184 per l'Ulss 7 Pedemontana (10 posti), 438 per l'Ulss 8 Berica (40 posti), 880 per l'Ulss 9 Scaligera (44 posti) e 623 per l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (un posto).

LA CHAT

Azienda Zero, per garantire la sicurezza di tutti, ha chiesto ai candidati con sintomi o in isolamento domiciliare di non presentarsi al test. La regola vale anche per chi ha avuto contatti stretti con positivi o chi è rientrato da Paesi per i quali sussiste l'obbligo di sottoporsi a sorveglianza. La Cisl ha organizzato una chat dedicata allo scambio di informazioni e consigli in vista del concorso, nella quale sono presenti oltre 2mila iscritti al test. «Abbiamo raccolto qualche lamentela perché molti sono stati esclusi dalla prova spiega il rappresentante sindacale Achille Pagliaro -. Nessuno mette in dubbio la necessità di rispettare le disposizioni per il bene di tutti, ma al tempo stesso molti professionisti in quarantena hanno visto svanire un'occasione di lavoro. Per questo chiediamo a gran voce un secondo concorso per infermieri in questo difficile periodo di emergenza sanitaria». I sindacati puntano il dito contro una programmazione sbagliata. «La sanità di Padova - aggiunge Luigi Spada della Uil - è un'eccellenza internazionale, ma non è più appetibile per gli infermieri. Appena possono si trasferiscono altrove perché la piazza è più faticosa e meno remunerativa. Questi mega concorsi non sono sufficienti a risolvere la cronica carenza di organico».

Elisa Fais

