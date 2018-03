In manette il truffatore dello specchietto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TRANELLOPADOVA Era diventato l'incubo degli automobilisti padovani. Ora l'esperto di truffe dello specchietto è infinito in manette. La polizia ha arrestato l'altra notte Alfonso Abbruzzese, 26 anni, napoletano, proprio mentre cercava di raggirare l'ennesimo automobilista. Gli agenti di una pattuglia delle Volanti l'hanno pizzicato proprio mentre la sua vittima gli stava per dare i soldi per il presunto danno subìto, in realtà mai esistito. E proprio questo ha consentito ai poliziotti di trarlo in arresto in flagranza di reato, per...