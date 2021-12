Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

STUPEFACENTIPADOVA Nell'ambito della lotta allo spaccio, gli agenti in borghese della Squadra Mobile hanno tratto in arresto uno straniero irregolare sorpreso a spacciare cocaina in via Storiato e un italiano incensurato di Villanova di Camposanpiero sorpreso a nascondere in casa circa 4 etti marijuana. Ad essere denunciata invece, sempre per spaccio, una donna nigeriana colta in flagranza in piazza Salvemini e uno straniero 17enne.In...