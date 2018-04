In macchina carambola e si ribalta in mezzo alla strada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MONTAGNANACarambola da brivido sabato pomeriggio a Montagnana, in via Saoncella. Poco dopo le 13 un'auto si è schiantata contro uno dei platani che costeggiano la strada, ribaltandosi su un fianco. A bordo della Bmw grigia c'era una 44enne di origine moldava residente a Veronella (Verona), che è rimasta ferita nell'impatto ma per fortuna soltanto in modo lieve. L'auto accartocciata e ribaltata in mezzo alla strada aveva fatto temere il peggio al personale del Suem, accorso sul posto con un'ambulanza. I medici infatti avevano chiesto...