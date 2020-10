IL RACCONTO

PADOVA Sono passati 248 giorni. Era il 21 febbraio, un venerdì, quando a Schiavonia veniva registrato il primo decesso in Italia di un paziente colpito da Coronavirus. Otto mesi dopo, rieccoci in questo grande e moderno ospedale diventato improvvisamente simbolo ed epicentro dell'emergenza veneta. È proprio qui, accanto al pronto soccorso del Covid hospital regionale, che alle otto di un freddo lunedì sera scatta il nuovo piano d'azione dell'Ulss 6 Euganea. Tamponi per 12 ore consecutive, fino alle otto di questa mattina, per reggere l'urto di un'ondata sempre più travolgente. «Solo nella giornata di oggi in tutta l'Ulss 6 Euganea abbiamo fatto quattromila test» sospirava alle cinque del pomeriggio il dottor Piero Realdon, coordinatore dei direttori dei distretti sanitari. Ecco perché c'è bisogno di un punto-tamponi notturno.

LE TESTIMONIANZE

La tendopoli riscaldata, che ci riporta immediatamente ai terribili giorni a cavallo tra febbraio e marzo, è stata allestita in fretta e furia tra venerdì e sabato dopo l'indicazione della Regione. Alle sette e trequarti dentro ci sono solamente due infermieri del pronto soccorso ma fuori, ad attendere, sono già trenta persone. Giovani e meno giovani, persone sole e gruppetti di ragazzi. Diventeranno cinquanta mezz'ora dopo. È il picco di una serata in cui tutti rispettano rigorosamente e pazientemente tempi e distanze, nonostante alle otto e mezza cominci a piovere.

«Possiamo stare sotto lo stesso ombrello se volete» è la gentile offerta di un signore in coda. «Meglio di no, prendiamo l'acqua ma teniamo le distanze» risponde un altro. In coda per fare il tampone si scherza, ci si sfoga, ci si confida. Insomma, si solidarizza. Lo riassume perfettamente una signora che si è presentata a Schiavonia con il figlio: «Siamo tutti sulla stessa barca». Un ragazzo dietro di lei allarga le braccia: «Io avrei dovuto fare il tampone all'Euganeo, ma non ho fatto in tempo e allora ho allungato fin qui. Lì era davvero stracolmo di gente». Ciò che racconta il ragazzo in coda, ombrello in mano e impegnativa in tasca, viene confermato dai numeri ufficiali: solo prendendo in considerazione lo stadio Euganeo ieri sono stati effettuati 1.048 tamponi di cui 391 molecolari e 657 rapidi. Di questi ultimi, sono 61 quelli che hanno dato esito positivo. Il 10 per cento.

I PROTAGONISTI

«Ci stiamo ancora organizzando per vedere come strutturare la presenza degli infermieri - spiega il dottor Realdon - Per ora ci siamo affidati alla grande vocazione del nostro personale, a cui abbiamo chiesto immediata disponibilità. La risposta data è stata davvero ammirevole e la decisione di realizzare il nuovo punto-tamponi in una tendopoli esterna ha l'obiettivo di non intasare il pronto soccorso». Già, quel pronto soccorso diretto dalla dottoressa Roberta Volpin che nell'ultimo mese ha visto aumentare notevolmente il proprio carico di lavoro legato alle richieste d'aiuto dei pazienti Covid o dei sospetti casi Covid. In prima linea, alle otto di sera, oltre ai due infermieri c'è proprio il dottor Realdon. Coordina le operazioni in questa serata di debutto e i suoi occhi raccontano che questo non è un periodo come gli altri. «Sta andando tutto bene - conferma alle nove di sera - e c'è più gente del previsto»

COME FUNZIONA

Dalle 8 alle 20 i tamponi (rapidi o molecolari) vengono effettuati allo stadio Euganeo di Padova mentre dalle 20 alle 8 il servizio è garantito a Schiavonia. Il sabato e la domenica dalle 8 alle 20 l'attività viene svolta al Centro socio-sanitario Ai Colli mentre dalle 20 alle 8 sarà attivo sempre il punto tamponi a Schiavonia.

«Diamo corso a un grande sforzo organizzativo aveva sottolineato nei giorni scorsi il direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta per massimizzare la risposta resa all'utenza in un periodo particolarmente delicato, caratterizzato dall'importante ascesa della curva epidemiologica. Chiediamo gentilmente alla cittadinanza collaborazione, senso di responsabilità e rispetto delle regole. Invitiamo a presentarsi nel punto tamponi notturno solo in caso di vera necessità e tassativamente muniti di impegnativa».

Gabriele Pipia

