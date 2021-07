Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN FIERAPADOVA Sono cinque le aziende che si contenderanno l'appalto da 16,5 milioni per costruire la scuola di Ingegneria in Fiera con i fondi dell'Università. Sono la bolzanina Rubner Holzbau srl di Bressanone, la fiorentina Campigli srl di Empoli, la Research Consorzio stabile di Salerno, la trentina Xlam Dolomiti srl di castel Ivano e la Travex srl di Perugia. Saranno esaminati da un'apposita commissione giudicatrice.Proprio sul fronte...