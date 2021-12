LA NOVITÁ

PADOVA Porte aperte in Fiera il giorno di Santo Stefano per le vaccinazioni rivolte ai bambini da cinque a undici anni. E' questo il regalo di Natale dell'Ulss 6 Euganea, rivolto alle famiglie padovane che desiderano proteggere i più piccoli dal virus. Le somministrazioni baby ad accesso libero scattano domenica pomeriggio, dalle 14 alle 18, al padiglione 6. Per l'occasione saranno allestite tre linee vaccinali, dove saranno immunizzati circa 120 bimbi.

Ma non finisce qui perché nelle scorse ore l'Ulss 6 ha messo a disposizione 12mila nuovi posti per la vaccinazione pediatrica, su prenotazione, in Fiera, Piove di Sacco, Cittadella ed Este. Finora hanno ricevuto la prima dose già 3mila bambini da cinque a undici anni, residenti nel padovano. Complessivamente gli invitati in questa fascia d'età sono 57mila. Se da un lato corrono le prenotazioni negli hub vaccinali, finora se ne contano circa 7mila, dall'altro i pediatri si preparano a vaccinare negli ambulatori territoriali.

«Le prime ordinazioni delle fiale di vaccino pediatrico sono già state inoltrate all'Ulss 6 Euganea fa sapere il dottor Franco Pisetta, segretario regionale della Fimp, sigla dei pediatri di libera scelta - Le richieste devono partire almeno cinque giorni prima, per cui le forniture inizieranno ad arrivare in questi giorni. Diciamo che la prossima settimana, subito dopo le Feste, si partirà ufficialmente anche negli studi pediatrici. Sono già state raccolte le liste dei primi genitori entusiasti, ora si tratta solo di confermare gli appuntamenti anche in base alle disponibilità dei singoli. E' necessario verificare che, nel frattempo, il bambino non sia finito in quarantena o ad esempio che si sia ammalato. Le variabili sono diverse».

Il dottor Pisetta è tra i medici vaccinatori che hanno partecipato al primo giorno di vaccinazione baby in Fiera a Padova sabato scorso. «Inizierò a vaccinare i miei assistiti tra cinque e undici anni nell'ambulatorio di Abano Terme mercoledì prossimo sottolinea Pisetta - Conto di somministrare circa 30 dosi. Al momento stiamo raccogliendo solo richieste spontanee, poi partiranno gli inviti diretti a ciascuna famiglia».

Intanto cresce il contagio, tra mercoledì e giovedì si registrano 1.075 nuovi casi di Covid a Padova e provincia. L'ultimo bollettino di Azienda Zero attualmente indica oltre 13mila positivi al tampone. Nel giro di 24 ore si segnala un boom di ricoveri. I pazienti assistiti nei reparti Covid sono 303, ben 24 persone in più rispetto la precedente rilevazione. Di questi, 272 sono in un letto d'ospedale e 31 sono nelle strutture di comunità.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate quasi 1 milione e 700mila dosi, nella sola giornata di mercoledì oltre 9mila. Va veloce anche la campagna vaccinale nelle farmacie. Nel giro di quattro settimane, da metà novembre ad oggi, il numero di padovani che ha scelto una farmacia per vaccinarsi è triplicato. Si passa da 427 somministrazioni dal 22 al 28 novembre, a 1.224 dal 13 al 19 dicembre. «Le prenotazioni sono in costante aumento spiega Andrea Collesei, rappresentante dei farmacisti non titolari di Padova - Con la paura della variante Omicron e allo scadere dei cinque mesi dal completamento del ciclo primario, moltissimi padovani si vogliono fare la dose booster. Anche se c'è sempre qualcuno che ci chiede la prima dose o la seconda dose. E' un buon segnale, speriamo di continuare in questa direzione». Finora hanno aderito attivamente alla campagna vaccinale 46 farmacie del territorio dell'Ulss 6 Euganea.

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA