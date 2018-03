In duemila si rivolgono al Servizio per le tossicodipendenze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I pazienti seguiti dal SerT di Padova sono 4 mila, circa 2 mila solo per problemi di droga, la metà tra il capoluogo e il Piovese (gli altri risultano dipendenti di alcol e gioco complusivo). Dei tossicodipendenti, la maggior parte è dedita a eroina e cocaina, che sono usate quotidianamente o quasi. Altre droghe invece sono utilizzate per lo sballo del sabato sera, cioè ecstasy, ketamina, popper. In giro si consumano anche cannabinoidi con concentrazioni altissime di principio attivo: è sufficiente anche solo uno spinello di questo genere...