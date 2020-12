Eccellenze imprenditoriali padovane attente all'opera dei volontari, nel caso specifico quelli del Comitato di Padova della Croce rossa italiana. Nei giorni scorsi è stato donato il totem digitale Spray for life Covid detector, dispositivo di ultima generazione, brevettato dalla start up Sunrise. È predisposto per il riconoscimento facciale, avvisa la persona di indossare la mascherina nel caso non ce l'abbia, è programmabile con numerosi messaggi, misura la temperatura corporea consentendo l'accesso agli spazi, diventa di colore rosso se supera i 37,5 e permette di sanificare mani e calzature. Memorizza e può inviare a distanza i dati raccolti. Un ausilio importante che può sostituire la presenza di persone necessarie per svolgere i servizi di rilevamento. A donarlo e metterlo in uso nella sede di Cittadella della Croce rossa italiana, alla presenza del presidente del Comitato di Padova Giampietro Rupolo, l'azienda Stylplex di Arsego di San Giorgio delle Pertiche con il titolare Loris Tiso e la Galilei Refrigerazione di Due Carrare con Giuseppe Barbiero. Presenti anche il responsabile dell'area Salute di Comitato Samuele Pia e dei delegati tecnici di sede Patrizia Grappiglia e Diego Zulian, rispettivamente area Salute e Sociale. «Grazie ai volontari per l'impegno quotidiano profuso» hanno detto Tiso e Barbiero e Rupolo ha sottolineato come sia vitale la collaborazione di realtà imprenditoriali con sensibilità sociale. (m.c.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA